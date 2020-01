Corumbá Árvore de grande porte cai e destrói carro estacionado

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na tarde de quarta-feira (1/1), em Corumbá. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência.

A árvore, da espécie Flamboyant atingiu o GM Corsa Wind. O caso, segundo o Diário Corumbaense, ocorreu na rua Paraná quase esquina com a José Fragelli, bairro Popular Nova.

O automóvel teve estrutura de carroceria e chassi totalmente danificados. O padrão de energia de uma casa também foi atingido, sendo necessário acionar a empresa concessionária para realizar o reparo.

Apesar do susto no início do ano novo, não houve feridos e depois do corte da árvore, o local foi deixado com segurança, informaram os bombeiros.