SAÚDE As promessas da primeira segunda-feira do ano e como cumpri-las com sucesso Conheça dicas de profissionais para manter o pique por um ano inteiro

Foto: Reprodução

Mais assertivo que um início de ano é a primeira segunda-feira do ano. Como o dia é considerado a data oficial de começar dietas ou de ir para academia, esta que chega no dia 6 de janeiro tem peso duplo.

Dentre as promessas de começo de ano, alimentar-se bem e ter uma rotina saudável, com exercício físicos, estão no topo. É o caso do universitário Luiz Lucas que, após fazer exames de glicemia e perceber que está com os níveis bastante elevados, ligou o alerta para a sua saúde. "Minha ideia é diminuir os carboidratos das minhas refeições e fazer exercícios", conta. Na lista, os escolhidos são a caminhada e o jump: "Tenho certeza que me ajudarão a emagrecer e também porque adoro fazer exercícios com música".

Para Anderson Luiz de Carvalho, gerente da academia Fórmula, do Shopping Campo Grande, quem quer entrar de cabeça na rotina fitness precisa ter atitude. "A dica é dar o pontapé inicial, se matricular e manter o foco", sugere. Outro ponto muito importante para ele é o planejamento, ou seja, fazer tudo aquilo que possa ajudar a pessoa a manter-se no plano, como ter uma alimentação equilibrada, dormir bem, cultivar bons hábitos e manter a frequência no treino. "Com isso, logo vão aparecer os resultados e, assim, a pessoa não deixará de ir à academia", afirma.

Balanceando - A professora Tânia Souza começou 2020 com uma proposta: cortar o consumo de refrigerantes de sua vida. "Primeiro, devido aos componentes químicos, depois pelo açúcar. Além disso, a ideia é perder peso e percebi que estou tomando refrigerante quase todos os dias", pontua. O objetivo, por ser pequeno e real fica mais fácil de se cumprir, conta a professora. "Escolhi isso de meta, porque senão a gente se propõe a fazer tanta coisa e depois não dá conta", explica.

A nutricionista Nathalia Lauretto afirma que para iniciar um novo estilo de vida é muito importante descrever metas específicas para serem cumpridas em 2020 a curto, médio e longo prazo. "Nos primeiros meses do ano, comece com metas objetivas mais simples e que serão possíveis de ser concluídas. Faça uma lista de comportamentos que precisam ser melhorados do ano que passou para este. 'O que eu poderia ter feito para ser mais saudável? O que eu vou me comprometer em fazer para conseguir alcançar meus objetivos?'. À medida em que for cumprindo as metas é importante ir sinalizando por meio de um check list. Depois, vá aprimorando-as conforme for concluindo", sugere.

Outra dica de ouro que a nutricionista dá é: fique perto de pessoas que tenham objetivos parecidos com os seus. Segundo ela, se você deseja emagrecer, por exemplo, é fundamental ter pessoas ao seu lado que possam te apoiar, seja na família ou grupo de amigos ou em uma clínica especializada nesta área. "O começo é sempre desafiador e caminhar sozinho é muito mais árduo e doloroso. Ter alguém com quem você possa compartilhar suas dificuldades e superações é uma das maiores motivações que você pode ter para conquistar seu tão desejado sonho de emagrecimento e com ele, os demais frutos dessa inteligente e corajosa escolha como autoestima, autoconfiança, segurança em si mesmo, amor próprio e sentimento de liberdade", pontua.