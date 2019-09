As urgências de um novo modo de se pensar a vida: "Uma pessoa vale mais que o mundo"

O suicídio é um problema de saúde pública no Brasil e os casos têm crescido principalmente entre os jovens.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio já é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, no mundo. No Brasil, já é a quarta maior.

Dados da OMS apontam que 32 brasileiros se suicidam diariamente.

O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, escreveu um artigo que chama a atenção para essa problemática do suicídio.

Segundo a OMS, nove em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas. A prevenção é fundamental para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequadas.

Para a organização, a primeira medida preventiva é a educação. É preciso perder o medo de se falar sobre o assunto.

Com o tema: o #ComoVaiVocê, a campanha do setembro amarelo deste ano busca chamar a atenção da população sobre a importância dessa discussão.

De acordo com o Centro de Valorização da Vida (CVV), a sociedade em geral precisa reconhecer sinais, diferenciar mitos e verdades, ouvir profissionais e ter acesso a formas de apoio.

Segundo o CVV, falar também é a melhor solução já que a pessoa que pensa em suicídio sofre uma grande dor e não vê saída para ela. Em geral, quem pensa em suicídio não quer necessariamente morrer, mas fazer aquela dor sair, mas não sabe como.

Leia o artigo na íntegra:

Uma pessoa vale mais

É oportuno e necessário pensar o alcance e o significado da afirmação: "Uma pessoa vale mais que o mundo". O tesouro do mundo é cada pessoa.

O mundo só tem sentido pelo valor inestimável de cada pessoa. Não se pode escolher valorizar um ou outro indivíduo, lógica perversa de discriminações e de segregações mortais, em razão da ganância e da idolatria patológica do dinheiro.

A humanidade precisa, para além da tecnologia e do mesquinho sonho de sempre possuir mais, a todo custo, sem limites, compreender que uma pessoa vale mais que o mundo. Esse, incontestavelmente, é o ponto de partida para um novo humanismo.

Assim, a campanha Setembro Amarelo põe no horizonte de toda a sociedade, no portal da casa de cada família e nas fachadas das instituições esta máxima: "Uma pessoa vale mais que o mundo".

A partir desse entendimento, práticas solidárias poderão corrigir descompassos que anulam a vida de maneira irreversível, subjugando-a.

E a vida, quando subjugada, gera avassalador vazio existencial que animaliza e desfigura a humanidade, consequência de uma abominável antropofagia.

Multidões desistem de viver, ou vivem pela metade. Perdem o gosto de praticar a solidariedade, enjaulando indivíduos em dinâmicas perversas, distantes da beleza do dom da vida.

O suicídio é uma realidade terrível na sociedade contemporânea e revela a imponência velada da morte – temê-la acirra o apego mesquinho a bens e riquezas, o que leva a depredações e violências de todo tipo, impactando pessoas em situação fragilizada.

Sem forças, antecipam, no desespero, o final de suas vidas. O suicídio é sintoma de uma sociedade que desrespeita, e até mesmo anula, a dignidade a que todos têm direito, desvirtuando a vivência da verdadeira liberdade humana.

Paradoxalmente, é sinal de profunda solidão, no tempo das sinapses das redes sociais e das comunicações.

Merece, pois, redobrada atenção e adequado tratamento os condicionalismos sociais provocadores de suicídio – que incluem o histórico familiar e as enfermidades.

Urgentes são a abordagem e a identificação, com o auxílio dos recursos técnicos e existenciais-relacionais, para enfrentar essa calamitosa situação, muitas vezes camuflada.

O número de suicídios é tão impressionante e atinge tantas e diferentes faixas etárias que parece inverossímil.

Mas é certo que essas mortes causam um buraco doloroso na vida de famílias, déficits enormes para a sociedade.

Obviamente, o primeiro passo para superar essa cruel realidade é ter coragem para não deixar que o suicídio seja tratado como tabu, além de estar sempre atento aos sinais dados pelas pessoas ao redor.

É preciso enfrentá-lo antes que ele bata à porta, que se instale no coração de alguém próximo ou na sua própria vida.

Não se pode dispensar o tratamento adequado, ainda um desafio para a saúde pública, e precisa-se da espiritualidade com força para produzir o sentido de vida.

Essa união pode favorecer a reorganização das sinapses cerebrais, responsáveis por funcionamentos que reúnem neurotransmissores decisivos no reconhecimento do sentido existencial, possibilitando a percepção da vida como dom que se revela na alegria de amar e ser solidário.

A fé cristã tem indicações preciosas ao promover o encontro de cada pessoa com Jesus Cristo. Assim, possibilita a reorientação permanente na perspectiva do amor que dá sentido ao viver, mesmo diante de dificuldades e das labutas mais desafiadoras, até mesmo quando se chega ao limite do martírio.

O alarme do suicídio põe no horizonte as urgências de um novo modo de se pensar a vida.

O ponto de partida desse exercício, com força profética e impulso transformador, é o princípio para corrigir modos de viver e conviver: "Uma pessoa vale mais que o mundo".

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)