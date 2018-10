Funtrab Às vésperas do feriadão, Funtrab oferece 450 vagas de emprego

Nesta semana, às vésperas do feriadão (11 e 12.10), 450 vagas de emprego estão disponíveis na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS). Destas, 225 são para atuar como operador de telemarketing, com contratação imediata e não é exigida experiência profissional.

A seleção dos candidatos acontece nesta segunda e terça-feira (8 e 9.10) na sede da instituição. Para candidatar-se é preciso ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no período da tarde ou da noite. Os contratados receberão auxílio creche, plano de saúde/odontologia e salário fixo, além de gratificações.

Os interessados devem comparecer na Funtrab – localizada na rua 13 de Maio, 2.773 Centro -, a partir das 7h, com os documentos pessoais e carteira de trabalho – homens precisam levar a carteira de reservista.

Confira a lista completa de vagas aqui .