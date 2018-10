Assaltante Assaltante recebe alta e elogia policiais que o salvaram de caminhonete em chamas Jovem destacou que não fosse a ação dos militares teria morrido e irá mudar de vida de agora em diante

Um dos envolvidos no roubo de uma caminhonete na última segunda-feira (15) recebeu alta do Hospital de Ilha Solteira e foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. O suspeito já possui outras passagens policiais por furto.

Em entrevista a Rádio Caçula, o autor de 19 anos disse que vai mudar de vida de agora em diante. Ele afirma que crime foi planejado entre os três envolvidos e negou ter agredido idoso. O suspeito ainda afirmou que levaria a caminhonete para fora do país.

Questionado sobre a atitude dos policiais, ele elogiou e disse ser grato por ter sido retirado do veículo em chamas. E destacou que se não fosse a ação dos policiais, teria morrido carbonizado dentro da caminhonete.

Trio foi preso após perseguição policial; veículo capotou e pegou fogo (Foto: reprodução / Caçula FM)

O caso

Três homens foram presos após perseguição policial na BR-158 entre Selvíria e Três Lagoas. Os autores estavam em uma caminhonete, roubada na cidade de Aparecida do Taboado na noite de domingo (14).

O dono da caminhonete, um homem de 71 anos, estava na casa de um amigo. Os suspeitos chegaram ao local armados, um com arma de fogo e dois com facas. O trio pediu ao idoso a chave do veículo, ameaçando as vítimas, eles foram trancados separadamente no banheiro e no quarto do imóvel. Levando consigo os celulares destes.

Os autores fugiram sentido Três Lagoas a bordo da caminhonete, no caminho teve início a perseguição policial. O veículo capotou e pegou fogo, os três envolvidos foram retirados do carro ainda com vida pelos policiais e encaminhados para o Hospital de Ilha Solteira.