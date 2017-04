Moção de Congratulação Assembleia homenageia equipes responsáveis pelo caso Yago

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por indicação do deputado estadual Felipe Orro, enviou para a Santa Casa de Campo Grande uma Moção de Congratulação à toda equipe multiprofissional que se dedicou durante mais dois meses para que uma paciente com morte cerebral conseguisse dar à luz.

O caso de Yago é inédito em Mato Grosso do Sul e foi marcado pela troca de informações com médicos do Espírito Santo, Paraná e Portugal, onde houve situação similar. Com a morte encefálica da mãe, Renata Souza Sodré, 22 anos, o nascimento do bebê era uma aposta de alto risco. Os médicos responsáveis por este “milagre”, e que foram homenageados pelo poder legislativo são: a médica intensivista, Dra. Patrícia Berg Leal, o ginecologista obstétrico, Dr. Manuel Barboza Cordeiro dos Santos, os neonatologistas, Dr. Walter Peres da Silva Júnior e Dra. Cláudia Perez Guimarães, além de toda equipe multiprofissional envolvida no caso.

Após a família decidir pela manutenção de Renata nos aparelhos para que Yago viesse ao mundo, a paciente começou a receber administração diária de medicamentos, pois com a morte cerebral, o corpo para de produzir hormônios, além de outras alterações ocorrentes. O trabalho envolveu todos os setores do hospital desde a equipe da limpeza até o corpo clínico. Todos os dias, Yago era acompanhado por exame de ultrassom.

“A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por proposição do deputado Felipe Orro, em nome de seus pares e do povo sul-mato-grossense, vem a vossas honrosas presenças consignar votos de congratulações, extensivas a toda equipe médica, que vem realizando um excepcional trabalho no caso Yago, que manteve a gestação de sua genitora após a constatação da morte cerebral em janeiro do corrente ano e continua dando toda atenção e cuidados ao pequeno Yago e família. Nossos sinceros cumprimentos”, relata a Moção.

Yago nasceu no dia 31 de março com apenas seis meses de vida. Desde o nascimento a criança permanece na UTI Neonatal e encontra-se estável.