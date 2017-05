Capital Assembleia Legislativa moderniza sistema de consultas a processos

Foto: Victor Chileno/ALMS

Como parte das ações para modernização dos processos internos e mais eficiência no atendimento à população, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) está atualizando o sistema que gerencia todas as proposições em tramitação na Casa de Leis. Segundo o 1º secretário, Zé Teixeira (DEM), a medida facilitará as consultas, que poderão ser feitas mais rapidamente, tanto pelo site www.al.ms.gov.br quanto pelo aplicativo da ALMS para celulares, que já está disponível para download gratuito nas lojas virtuais. "Nosso objetivo é garantir que as pessoas possam ter um acesso mais rápido e preciso a toda a Legislação desde a criação do Estado, além de consultar as tramitações e o teor das matérias em discussão na Casa", afirmou o deputado.

O software usado atualmente foi desenvolvido pela equipe de informática da Casa de Leis - atual Gerência de Informática e Sistemas Legislativos. "Estamos agora modernizando o sistema, após 13 anos de utilização, e esperamos que, ao final, ele seja mais intuitivo e responsivo, para acesso rápido nas mais diferentes plataformas, como celulares e tablets", explicou o secretário de Assuntos Legislativos e Jurídicos da ALMS, Gustavo Ubirajara Giacchini. Segundo ele, não haverá custos para o Poder Legislativo, considerando que todos os procedimentos serão realizados pela empresa que já presta serviços de manutenção do atual sistema.

Hoje, já é possível fazer a pesquisa parametrizada a partir do site institucional da Casa de Leis. Podem ser consultados projetos de lei, de decreto legislativo e de resolução, entre outros, bem como a redação final das matérias que sofreram emendas, tanto de autoria dos deputados estaduais quanto dos demais Poderes. O visitante também pode acompanhar os prazos de tramitação, pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e comissões permanentes da Casa de Leis, e o resultado das votações em plenário.