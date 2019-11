Dourados Assim como agosto e setembro, outubro teve só 20% da chuva esperada Temperatura média do mês foi a mais alta desde 1979, quando Embrapa começou a monitorar condições climáticas em Dourados

Pelo terceiro mês seguido, choveu muito abaixo do volume esperado em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Outubro de 2019 terminou ontem com menos de 33 milímetros de chuva, pouco acima de 20% dos 147 milímetros da média histórica, segundo o Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste. Só não foi mais seco que outubro de 1999, quando choveu só 22,7 milímetros.

O mês foi o mais quente desde 1979, quando a Embrapa começou a monitorar as condições climáticas em Dourados. A temperatura média chegou a 26,5 graus, acima do outubro mais quente até então, de 2014, que teve média de 26,3 graus.

Tem chovido pouco na região de Dourados desde o começo do inverno. Setembro tem média histórica de 101 mm, mas no mês passado foram apenas 28 milímetros de chuva no município. Em 2017 foi ainda pior, só 12 mm.

Normalmente, agosto, após junho e julho, é o mês com menos chuva na região de Dourados. No entanto, em 2019 as chuvas foram ainda menores nesse mês, apenas 10 mm, 23% da média histórica de 44 milímetros.

Segundo o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, de janeiro a outubro deste ano foram 850 milímetros de chuva. A média anual é 1.420 mm. “Portanto, nos dois meses que faltam precisaria chover 570 mm para alcançar a média”, explicou.

Novembro – O 11º mês do ano começou em Dourados assim como terminou o anterior, com calorão e sem chuva. Conforme o Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, a temperatura que chegou a 19,7 graus de madrugada subiu para 36,7 às 13h. O volume histórico de chuva em novembro é de média de 158,9 milímetros em Dourados.