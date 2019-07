TEMPO Até sábado clima pode atingir 1°C em MS Confira a previsão climática para essa sexta-feira (05) em Campo Grande e interior

Foto: Tero Queiroz

Manhã dessa sexta-feira (05) é de frio em Mato Grosso do Sul, a previsão é de temperaturas baixas em todas as regiões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover em áreas isoladas. E o clima em declínio pode atingir 4°C amanhã e até 1°C no sábado (07).

Campo Grande, tem manhã gelada com termômetros na casa dos 8°C, vento frio torna sensação térmica bem mais baixa. A previsão é de tempo nublado, pode chover no período da manhã e o Sol, timidamente aparece à tarde. A máxima não passará dos 19°C.

Ponta Porã, tem dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove, as mínimas chegam a 5°C a máxima fica na casa dos 15°C. Dourados terá dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Conforme o Clima Tempo, a mínima será de 6°C e a máxima não passa dos 17°C no município.

Rio Brilhante, Paranhos, Sete Quedas, Naviraí e Bonito terão dia frio e céu nublado, pode chover nessas regiões o que segundo o Clima Tempo, pode contribuir para uma queda brusca na temperatura que agora está na casa dos 9°C. A máxima pode chegar as 19°C nesses municípios.

Sonora, Pedro Gomes, Figueirão e São Gabriel do Oeste, o dia será de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Três Lagoas, Paranaíba, Costa Rica, Água Clara e Paraíso das Águas, poderão ocorrer pancadas de chuva no período da manhã. A mínima nessas regiões será de 15°C e a máxima atinge os 24°C.

Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, tem previsão de céu nublado e chuva no período da manhã. À tarde, a previsão é de céu nublado. A temperatura máxima será de 24°C.