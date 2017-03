Emprego Atendimento jurídico gratuito na Funtrab beneficia centenas de trabalhadores

Há um ano que a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizam orientação jurídica gratuita para os trabalhadores, na sede da Funtrab, todas às quartas-feira, das 8 às 11 horas.

Os atendimentos são realizados pelo professor da UFMS, Tarsis de Almeida de Arruda, em conjunto com os alunos do curso de Direito. De acordo com Arruda “essa iniciativa é perfeita, pois, é uma maneira de devolver para população, em forma de serviço prestado, um investimento que é feito por eles na UFMS, pois, quem financia a universidade é a população. Além disso, é a chance que temos de trazermos os alunos para o trabalho prático”, ressaltou.

Os atendimentos foram iniciados em abril de 2016, e já beneficiou cerda de 350 pessoas, com uma média de 10 atendimentos ao dia, com orientações nas áreas trabalhista e previdenciária. Dentre os serviços prestados estão: cálculos, conferência de documentos e consultoria em geral. Desses orientados aproximadamente 70 foram para prática jurídica, com 17 ações ajuizadas, 20 acordos feitos e com isso finalizaram o processo, e os casos mais graves foram encaminhados para Ordem dos Advogados do Brasil secção Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

De acordo o diretor presidente da Funtrab, Wilton Acosta “a parceria visa beneficiar as pessoas carentes, o governo se preocupa com o trabalhador de forma global, por isso, na sede da Funtrab ele encontra vários serviços relacionados a emprego e a geração de renda”, declarou.

Além da orientação jurídica o trabalhador encontra na Funtrab os serviços de intermediação de mão de obra, emissão de Carteira de Trabalho, entrada no seguro desemprego, qualificação social e profissional, microcrédito e apoio ao empreendedorismo. A Funtrab está localizada à rua 13 de maio, 2.773 – Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30.