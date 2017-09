Terrorismo Atentado em Cabul deixa 3 mortos próximo a estádio de críquete

Ao menos três pessoas, entre elas um policial, morreram e cinco ficaram feridas nesta quarta-feira no ataque de um homem-bomba perto de um estádio de críquete de Cabul, anunciou a polícia.

O homem-bomba se dirigia para o estáido quando foi interceptado pela polícia no primeiro dos três pontos de controle que levam ao local. Então acionou sua carga.

"Com seu sacrifício, as forças de segurança impediram o agressor de chegar até a multidão (dentro do estádio) e provocar uma catástrofe", declarou à AFP o porta-voz da polícia, Basir Mujahid.

Dois dos feridos também são policiais.

O ataque aconteceu quando se celebrava uma partida de críquete no interior do estádio, segundo um porta-voz da Federação Afegã de Críquete.