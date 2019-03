NAVIRAÍ Atirador invade casa e dispara cinco vezes, vítima fica em estado grave Suspeito usava capuz

Renan Teixeira Barbosa, de 34 anos, teve a casa invadida e foi baleado com cinco tiros, na cabeça e no braço por homens encapuzados, na noite desta segunda-feira (25), em Naviraí. A vítima foi socorrida em estado grave à Santa Casa da cidade, mas devido à gravidade foi transferido para uma unidade de saúde de Dourados.

Segundo o site, Tá Na Mídia Naviraí, uma testemunha, de 22 anos, contou que estava na residência com Renan e o filho dele, quando foram surpreendidos por homens encapuzados, que armados com revólveres, ordenou que deitassem no chão. O suspeito, então, foi em direção à vítima e disparou cinco tiros.

Após o crime, o autor fugiu a pé. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.

Renan foi baleado com um tiro na cabeça e quatro no braço esquerdo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há informação sobre a identidade do suspeito, nem o motivo do crime. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.