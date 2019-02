TRAGÉDIA Atleta de 15 anos teve 30% do corpo queimado após tentar salvar amigos Jonatha conseguiu sair de alojamento que pegava fogo, mas voltou para ajudar outros atletas. Ele segue internado e sedado em hospital no Rio

Jonatha foi aprovado no Flamengo em 2018 Foto: Reprodução/Facebook

Imagina o desespero de estar em um incêndio, conseguir se salvar, mas ver os seus amigos morrendo. Qual seria a sua reação? O menino Jonatha Ventura, de 15 anos, passou por isso na última sexta-feira (8), na tragédia do Ninho do Urubu.

O zagueiro não teve dúvida, voltou ao fogo para tentar salvar os outros jovens atletas que dormiam no alojamento do Flamengo. Por essa atitude heroica, Jonatha teve 30% do corpo atingido por queimaduras.

“Ele voltou para salvar os amigos e agravou o problema. Pela janela, Jonatha tentou resgatar alguém e ficou da barriga para cima bem queimado. A mão direita dele está muito machucada, provavelmente por tentar retirar os amigos do fogo”, afirmou Jasiel Carvalho, empresário do zagueiro.

Jonatha está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), continua sedado e segue respirando com ajuda de aparelhos. Como ele inalou muita fumaça tóxica, suas vias aéreas foram muito afetadas e ele tem dificuldade para respirar.

A atitude do menino não surpreendeu o empresário que cuida da carreira dele há um ano. “Ele é uma pessoa muito boa. Brinco com o Jonatha e digo que o coração dele é grandão igual ele. Com 15 anos, ele já tem 1m93 de altura”, explicou Jasiel.

MÃE DESOLADA

Mãe do jogador, Renata Silva da Cruz saiu da cidade de Serra, no Espírito Santo, e está no Rio para acompanhar a recuperação do filho. De acordo o empresário, ela está muito abalada, mas segue confiante que tudo vai ficar bem.

“Ela está muito mexida. Como ele apresentou uma pequena melhora, nós estamos esperançosos, mas com cautela”, disse o empresário.

Jonatha foi aprovado no Flamengo em março de 2018. Há um ano, ficou na casa do empresário, em Niterói, quando estava fazendo os testes no Rubro-Negro. Depois que conseguiu realizar o sonho de jogar em um time grande, o zagueiro morava durante a semana no Ninho do Urubu e nos finais de semana na casa de Jasiel.

'NÍVER'

Jonatha passa finais de semana com Jasiel e família. Foto: Arquivo Pessoal

Jonatha completou 15 anos no último dia 30 de janeiro. Como estava de férias no Espírito Santo, ele iria comemorar o aniversário no último sábado.

“Já tínhamos combinado que assistiríamos o Fla-Flu (semifinal da Taça Guanabara, que foi adiada) e depois íamos festejar. Aí aconteceu essa tragédia”, lamentou o empresário.

Respaldo do Flamengo

De acordo com o empresário, o Flamengo está dando todo o suporte para a mãe do jovem, que está hospedada em um hotel no bairro do Recreio, na zona oeste do Rio.

Um médico do clube acompanha Jonatha junto com a equipe do Hospital Municipal Dom Pedro II, especializado no tratamento de queimados.

OUTROS FERIDOS

Além do zagueiro, outros dois atletas escaparam do incêndio e seguem internados. Cauan Emanuel foi transferido da UTI para um quarto comum no último domingo. Francisco Diogo segue na UTI semi-intensiva, mas apresentou melhoras.