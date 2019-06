Sul-Americano Atleta de MS disputa Sul-Americano sub-20 no lançamento de dardo na Colômbia Bruna, de 16 anos, é natural de Jaraguari, município localizado a 44 km de Campo Grande, e compete pela Adac-MS

A delegação brasileira sub-20 de atletismo está em Cali, na Colômbia, para o Campeonato Sul-Americano da categoria. A equipe embarcou com 47 atletas, entre eles a sul-mato-grossense Bruna Vieira de Jesus, que disputará a prova de lançamento de dardo.

Bruna, de 16 anos, é natural de Jaraguari, município localizado a 44 km de Campo Grande, e compete pela Adac-MS (Associação Desportiva Atletas de Cristo)

Recentemente, Bruna conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro sub-20, realizada no estádio do CNDA (Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo), em Bragança Paulista (SP).