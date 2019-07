Hipismo Atleta de MS se classifica para Brasileiro de hipismo no Rio de Janeiro Robertto Marques Medina se destacou recentemente nos campeonatos Estadual e também no Centro-Oeste

Robertto Marques Medina, que representa a Polícia Civil no Campeonato Estadual de Hipismo, está entre os convocados para o Brasileiro de Jovens Cavaleiros, que começará no dia 24 de julho, no Rio de Janeiro.

O atleta compete na série 1 metro, da categoria jovens cavaleiros B, e foi campeão recentemente do Estadual e também do Centro-Oeste.

A seletiva para o Brasileiro foi realizada no haras Manege da Figueira, em Campo Grande, e contou com a presença de 75 atletas de diversas categorias.