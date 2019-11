Kickboxing Atletas de MS conquistam título do Sul-Americano de Kickboxing em Lima Sidinei Carmo e Caiubi Ajala faturaram a medalha de ouro em competição internacional realizada no Peru

Dois lutadores de Mato Grosso do Sul foram campeões no Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, em Lima, no Peru.

Sidinei Carmo de Souza, de 25 anos, é natural de Caarapó e foi campeão na categoria até 57 kg. “Me faltam palavras. Obrigado a cada um que me ajudou a tornar isso possível”, comemorou o atleta.

Outro medalhista de ouro na capital peruana foi Caiubi Ajala na categoria até 67 kg. “Não tinha esse título, sou apenas campeão brasileiro e pan-americano e tenho títulos do muay thai nestes dois níveis. Fico feliz por levar mais uma medalha que dá ‘bagagem’, aprendizado à carreira”.

O presidente da federação estadual da modalidade, Joemerson Souza Leite, comemora os desempenhos dos lutadores. “Temos uma nova geração dando continuidade em levar o nome do Estado aos lugares mais altos”.