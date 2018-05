Atletas sul-mato-grossenses ganham Campeonato de Pole Dance Kris Corrêa e Lyanne Mello são premiadas no I Campeonato Poços de Caldas de Pole Dance.

Foto: Rudolph Lomax

No último sábado, 28, Mato Grosso do Sul foi representado pelas atletas Kris Corrêa e Lyanne Mello em Minas Gerais no I Campeonato Poços de Caldas de Pole Dance. O evento reuniu atletas de todo o país em 9 categorias que iam do infantil ao profissional, passando por amadores e iniciantes.

As profissionais atuam há mais de 3 anos ensinando a prática esportiva no estado, oferecendo aulas - para homens e mulheres - das modalidades Fitness e Exotic e cursos de formação para quem deseja atuar na área. Para Kris Corrêa, ganhadora do terceiro lugar na categoria Feminino Profissional, participar da competição prova o potencial do desenvolvimento regional do esporte.

"Foi um momento único que nos permitiu entrar em contato com muitas pessoas desse segmento que nós admiramos e que são tão apaixonadas pelo pole dance quanto nós. Mostrar o meu trabalho e receber esse prêmio foi muito importante para a mim como pole dancer, mas mais ainda para o estado porque prova que nós temos potencial para crescer nessa área", explica Kris.

A vice-campeã da categoria Feminino Profissional, Lyanne Mello, coreografou a música "O Rastro da Lua Cheia" de Almir Sater com o intuito de levar a cultura local para a competição. "Levei um pouco da nossa região para o campeonato que tinham pessoas do país todo, pra unir uma coisa regional com uma prática esportiva que ainda é um tabu. Eu queria quebrar barreiras com relação a isso e consegui. Ganhar um título com essa apresentação foi uma experiência muito emocionante", conta Lyanne.

O evento filiado à Confederação Brasileira de Pole Dance contou com a presença de profissionais nacionais e internacionais renomados, incluindo o brasileiro Guilherme Ambrósio e a russa Eva Bembo. Ao todo, foram mais de 50 apresentações, incluindo participações especiais de convidados.

Kris Corrêa e Lyanne Mello são sócias-proprietárias do Pole Lab Studio, localizado na Av. Noroeste, 920 - Cabreúva em Campo Grande - MS.