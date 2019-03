Diego Tardelli Atlético-MG quita dívida referente à compra de Diego Tardelli, realizada em 2013

O Atlético-MG pagou, nesta sexta-feira, a dívida que tinha com o Al-Gharafa, do Catar, referente à compra do atacante Diego Tardelli, em 2013. O Galo foi acionado na Fifa no ano seguinte, em função do débito, que girava em torno de R$14 milhões.

A informação, inicialmente dada pela Rádio Itatiaia, foi confirmada pelo GloboEsporte.com, em contato com Lásaro Cândido da Cunha, vice-presidente do Atlético-MG. O prazo para o clube quitar a dívida ia até o dia 12 deste mês.

Fizemos o pagamento hoje (sexta-feira) de manhã. Foi aos 49 do segundo tempo. Essa não tinha como mais (atrasar). Se a gente não pagasse, aí seria suspensão.

Na última quarta-feira, após a derrota para o Cerro Porteño, pela estreia do Grupo E, Sérgio Sette Câmara, presidente do Galo, foi questionado sobre a contratação de reforços e respondeu afirmando que a prioridade do clube seria o pagamento de dívidas.

O Atlético-MG ainda precisa pagar duas dívidas que estão na Fifa: as aquisições do atacante Maicosuel, em 2014, e do lateral-esquerdo Douglas Santos, em 2015. Ambos eram vinculados à Udinese, da Itália.