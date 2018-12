Atlético-PR Atlético-PR apresenta novo escudo e muda grafia de seu nome

Em apresentação restrita a convidados na noite desta terça-feira (11), na Arena da Baixada, o Atlético-PR apresentou as peças da mudança da identidade visual do clube. Um novo escudo e um novo uniforme foram lançados pelo clube para mostrar essa nova cara da equipe paranaense.

A primeira intenção era que a mudança da identidade visual acontecesse em setembro deste ano, porém o lançamento foi postergado para o final da temporada.

Dando um "voto de confiança" à diretoria, os conselheiros do Atlético-PR aprovaram por maioria as mudanças programadas em reunião na manhã do último sábado (8), no CT do Caju, mesmo sem ter sido apresentada nenhuma peça da nova identidade.

No pacote de mudanças, o Atlético-PR ainda confirmou outro desejo da diretoria: a mudança da grafia do nome do clube, passando a se chamar Athletico Paranaense.

Segundo apurou a reportagem, para muitos conselheiros a mudança na grafia ainda seria um tema a ser mais discutido dentro do clube. O novo nome, porém, já apareceu no vídeo de divulgação do novo escudo, na noite desta terça.

Nesta quarta (12), o clube paranaense enfrenta o Junior Barranquilla na segunda partida da final da Copa Sul-Americana e busca o primeiro título do torneio. A partida de ida, na Colômbia, terminou em 1 a 1.