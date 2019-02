Tragédia Ato na Candelária lembra vítimas de tragédias recentes no país

A Arquidiocese do Rio de Janeiro promoveu esta manhã (15) um culto, na Igreja da Candelária, em lembrança das vítimas das tragédias de Brumadinho (MG), do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, das enchentes no estado e do acidente de helicóptero que resultou na morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto Ronaldo Quattrucci.

Segundo o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani João Tempesta, é preciso levar paz e esperança para a população brasileira, que está tão abalada com os últimos acidentes. “De certa forma, todos somos machucados com os acontecimentos. Então quisemos fazer um gesto que diz tenham esperança, mesmo com todo sofrimento e dificuldade. Estamos juntos com nosso povo, reunidos, cheios de esperança”, disse o cardeal.

Integrantes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que auxiliaram nas buscas de vítimas em Brumadinho, foram homenageados. O capitão bombeiro Rodrigo Barbosa disse que a corporação foi multiplicada durante a missão, graças ao trabalho voluntário.

“Foi uma mensagem de esperança para a gente. Todos se uniram e quem podia lavar uma farda, nos ajudava lavando, outros nos ajudavam servindo alimentação. O amor ao próximo foi latente naquele local. Nossos sentimentos a todas as vidas perdidas e nossa saudação aos bombeiros que continuam nas buscas”, disse Barbosa.

Embora organizado pela comunidade católica, a cerimônia recebeu representantes de diversas religiões, como as de matriz africana, muçulmana e judaica. Os líderes disseram palavras de apoio e de motivação para as cerca de 300 pessoas que acompanhavam a celebração.

Maré do Amanhã

Os músicos da Orquestra Maré da Manhã também participaram do ato. Segundo o maestro Felipe Kochem, as apresentações são uma forma de retribuir para a sociedade toda a ajuda que o projeto recebe.

“Cada um pode retribuir com aquilo que faz, eu sei que é pouco, mas a música pode trazer um pouco de tranquilidade, quem sabe até esperança. Que a gente possa ter força nesse momento de dificuldade e seguir bem no ano de 2019”, disse.

Ele lembrou que a música tem ação transformadora, principalmente na comunidade da Maré, onde o projeto atende 4 mil pessoas.

Missa de sétimo dia

Uma missa de sétimo dia também foi celebrada nesta manhã para os atletas do Flamengo mortos no incêndio no Centro de Treinamento George Helal, o Ninho do Urubu. A celebração aconteceu na Igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho. São Judas Tadeu é o santo padroeiro do clube carioca.

A missa foi acompanhada por familiares e amigos das vítimas. O presidente do clube, Rodolfo Landim, e o vice-governador do Rio, Claudio Castro, também participaram da missa.