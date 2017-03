Ator da Record com pavio curto tenta agredir atriz figurante durante gravaÃ§Ãµes

'O rico e o Lázaro' Ator da Record com pavio curto tenta agredir atriz figurante durante gravações

Um dos integrantes do elenco da telenovela 'O Rico e o Lázaro', da Record, envolveu-se em discussão com uma figurante da trama e precisou ser contido por um funcionário da emissora após partir para agredir a atriz, o ator que ficou nervoso e "perdeu o profissionalismo", o ator envolvido foi Fernando Sampaio.

Leo Dias, colunista do jornal O Dia, contou que o episódio ocorreu no último domingo (12), durante gravações externas, na qual atores erravam a cena seguidamente. Quando finalmente conseguiram acertar, uma figurante reclamou e falou para Fernando que ele deveria ter mais responsabilidade no set.

De acordo com O Dia, o ator não gostou da crítica, partiu pra cima da moça e foi contido por um funcionário da Record TV que segurava o guarda-sol para os atores.

Vale lembrar que esta não foi a primeira confusão nos bastidores da novela. Nesta quinta-feira (16), o Fama ao Minuto publicou uma nota sobre um barraco entre funcionários da emissora dos bispos durante a festa de estreia da trama. (Com informações da revista Fofoca Set).