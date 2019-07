SÉRIE NACIONAL Atores revelam terem sentido presença sobrenatural em série religiosa que se passa em MS A missão de vacinar mutação do vírus zika vira terror

Paloma Bernardi em cena Paloma Bernardi em cena Foto: Emiliano Capozoli/Netflix

"O Escolhido", série que conta a história de um povoado do Pantanal sul-mato-grossense, tá dando o que falar. Alguns atores da série nacional que estreou dia 28 na plataforma Streaming da Netflix , relataram terem sentido energias sobrenaturais em algumas cenas, durante gravação do trabalho.

Apesar de a história se passar na fictícia cidade de Aguazul, na região do Pantanal em Mato Grosso do Sul, as gravações ocorreram na cidade de Natividade, no Tocantins – muitas vezes à noite e com chuva.

Com Paloma Bernardi como protagonista, a série nacional dá arrepios no público e nos atores ao retratar a vida de um povoado de uma região inóspita que é controlado por um líder religioso.

Inspirada na produção de TV mexicana "Niño Santo", para se fazer mais intensas as cenas, os atores ficaram morando por um período na região, pouco iluminada, chuvosa, cercados por aranhas e muitos carrapatos. "A natureza foi a nossa casa, e é a grande personagem da série. E as crianças, idosos e adolescentes que aparecem nas cenas são os moradores da própria cidade. Por isso a gente viveu o dia a dia deles", disse a atriz em entrevista a Folha de S. Paulo.

Bernardi vive a médica Lúcia. Ela chega na região acompanhada dos colegas Damião (Pedro Caetano) e Enzo (Gutto Szuster). A missão deles é vacinar toda a população contra uma mutação do vírus zika, mas eles são totalmente hostilizados pela comunidade que vive isolada. Com o tempo, os médicos descobrem que todos são liderados pelo 'Escolhido' que, por algum motivo, faz com que os moradores da comunidade vivam sem doenças e em plena saúde.

"Ele é tido como alguém que foi escolhido por Deus para governar essa comunidade, que é regida por valores conservadores, machistas e racistas. Quando os médicos chegam, todos eles vão precisar lidar com o encontro com a diferença, porque será a primeira vez em que a comunidade será exposta", explica Renan Tenca, que interpreta o Escolhido.

*Com informações da Folha de S. Paulo.