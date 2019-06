MÃOS EMPENHADAS Atriz, modelo e empresária, Luiza Brunet será empossada embaixadora no dia 24 Após ser vítima, ela será o rosto de representatividade e combate à violência contra mulher

Foto: Divulgação

Na próxima segunda-feira (24), às 8h30, no plenário do Tribunal Pleno, o Tribunal de Justiça realiza a cerimônia de posse da atriz, modelo e empresária Luiza Botelho Brunet como embaixadora do Programa Mãos EmPENHAdas contra a Violência. A Portaria nº 1.487, que delega a Brunet tal responsabilidade, foi publicada no Diário da Justiça do dia 17 de maio.

Para quem ainda não conhece, o Programa Mãos EmPENHAdas contra a Violência é uma iniciativa do TJMS para disseminar informações sobre o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher e dos serviços de atendimento à mulher em situação de violência, por meio de parcerias com profissionais da área da beleza.

Enquanto a empresária é empossada, a equipe da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, sob o comando da juíza Jacqueline Machado, realiza a 10ª edição da capacitação para 50 profissionais da beleza de vários salões da Capital, que escolheram fazer parte dessa iniciativa de vanguarda.

Para Jacqueline Machado, idealizadora do programa, o engajamento de Luíza Brunet como porta-voz representa ajuda significativa na mobilização da sociedade, especialmente dos profissionais de beleza, propiciando a efetiva divulgação tanto em âmbito estadual quanto nacional de proposta tão relevante às mulheres.

Para corroborar a declaração da juíza, nos últimos dias a embaixadora do programa sul-mato-grossense tem postado em suas redes sociais sua participação em eventos em Nova York, Boston e New Jersey, com foco em mulheres de comunidades brasileiras.

“Luiza é natural do Mato Grosso do Sul e declaradamente vítima de violência doméstica e a identificação de representatividade é importante para despertar o sentimento de pertencimento das mulheres, além de dar visibilidade ao programa e fazer com que se expanda cada vez mais, ajudando inúmeras mulheres”, disse Jacqueline.

Após a solenidade, a embaixadora participa de uma coletiva de imprensa e grava vídeo de apoio ao Mãos Empenhadas, no estúdio da Secretaria de Comunicação, do Tribunal de Justiça.

Recentemente, o programa ganhou notoriedade nacional, com a declaração de apoio de várias celebridades bem como a conquista do Prêmio Direitos Humanos 2018.

O programa começou quando a juíza de MS percebeu que as mulheres falavam espontaneamente da violência sofrida durante tratamentos em salões de beleza e o reconhecimento à boa prática veio com a implantação do programa em outros Estados.

O programa já foi replicado em salões de beleza de São Paulo, Santarém (PA) e Teresina (PI) e despertou interesse de outros órgãos, por isso o TJMS editou a Portaria nº 1.485, que regulamenta a replicação do programa Mãos EmPENHAdas, permitindo que outras instituições, em todo o país, atuem no enfrentamento à violência contra a mulher, utilizando todo o know-how do programa, criado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.