Atriz procura advogados após ser perseguida por fã de ex

Recém separada do ator Murilo Benício, a atriz Débora Falabella precisou acionar seus advogados para notificar um fã do seu ex-companheiro.. De acordo com o colunista Leo Dias, do site 'UOL', após o término do relacionamento dos artistas, o tal fã passou a perseguir a artista.

A pessoa pessoa chegou enviar mensagens para Déborah nas redes sociais e aparecia nos mesmos locais onde a atriz estava. Além disso, o fã teria sido o responsável por espalhar a falsa história de que Débora e Murilo se separaram após traição cometida pela famosa.

Cansada, Débora decidiu dar um basta nas ações do fã e com ajuda de seus advogados conseguiu resolver a situação diretamente com ele.

Em nota enviada ao colunista, a assessoria da artista esclareceu toda a situação. “Já é um assunto resolvido. A Débora, através de sua advogada, notificou o fã e pediu que ele apagasse qualquer coisa sobre o nome da atriz. Ele apagou e foi avisado que tomaríamos medidas judiciais caso acontecesse novamente”, informou.