Fiscalização da GMD Atuação da GMD vai de ações preventivas a flagrantes delitos

Em uma semana, agentes da Guarda Municipal de Dourados desenvolveram atividades diversas, que vão além da vigilância patrimonial com fiscalização de vigias, passando por atendimentos à população com ações preventivas e atendimentos emergenciais ou flagrantes delitos, resultando inclusive em boletins de ocorrência.

Conforme relatório semanal da instituição, de 04 a 10 de novembro, a GMD manteve plantões de serviço dentro da normalidade funcionando 24h, com várias atividades do cotidiano das equipes, em atendimento à população.

Além dos serviços administrativos do dia-a-dia, na área operacional os agentes lavraram boletins de atendimento à população, registrando 96 ações preventivas.

Já os atendimentos emergenciais ou flagrantes delitos resultaram em 17 boletins de ocorrências, com destaque para prisão da pessoa que ateou fogo no Ecoponto Municipal do Parque do Lago, causando queimada de grandes proporções.

A Guarda também efetuou a prisão em flagrante de autor de pichação em propriedade particular. “Mesmo a ocorrência sendo em patrimônio particular, a prisão do autor demonstra que a instituição está atenta a todos tipos de crimes, seja nos patrimônios particulares ou públicos, inibindo, assim, a prática desse tipo de depredação do patrimônio”, observa o comandante da GMD, Divaldo Machado de Menezes.

Os guardas municipais também efetuaram a apreensão de quatro adolescentes que depredaram a feira livre de Dourados, provocando danos e vandalismo no local. Também foram efetuadas as prisões de nove condutores de veículos, embriagados e que se envolveram em acidente de trânsito ou que geravam perigo iminente.

“A prisão destas pessoas é de extrema importância, pois além de preservar avida de terceiros, reduz os custos de gastos no sistema de saúde com tratamento médico das vítimas e até mesmo danos que possam causar em patrimônios decorrentes de possíveis acidentes”, diz o comandante Machado.

Ainda no mesmo período – 04 a 10 -, foram lavradas diversas multas de trânsito, sendo 13 por o condutor ter avançado o sinal vermelho; 15 por dirigir veículo falando ao celular e 24 por dirigir veículo com licenciamento vencido. Outras 18 pessoas foram notificadas por não possuírem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Por outro lado, o setor da Diretoria de Ensino realizou palestras preventivas em empresas e escolas. Para esta semana, novas palestras estão previstas, além de blitze preventivas.

Também nesta semana tiveram início os trabalhos da Guarda Municipal Ambiental (GMA) com viaturas e posto no Parque Antenor Martins, cujo objetivo é a fiscalização e prevenção a crimes ambientais.

A Guarda Municipal atende pelos telefones 199 e 153.