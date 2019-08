Audiência Audiência discute políticas voltadas para população em situação de rua

A instituição do dia de luta da população em situação de rua - celebrado no dia 19 de agosto - é tema da audiência pública que a Comissão de Legislação Participativa da Câmara realiza nesta quinta-feira (22), a pedido do deputado Nilto Tatto (PT-SP).

Tatto lembra que, em 2004, entre os dias 19 e 22 de agosto, ocorreu o "'Massacre da Sé". "Nessa data, 15 pessoas que utilizavam o espaço da Praça da Sé em São Paulo como moradia improvisada foram brutalmente atacadas na calada da noite, resultando em 7 mortos e 8 feridos gravemente", relembra o parlamentar.

'É fundamental analisar a ausência de ações governamentais efetivas para a superação da situação de rua, como a criação de políticas voltadas de fato para habitação de interesse social; a ampliação dos serviços socioassistenciais e atendimento qualificado na área da saúde", enumera Tatto.

"Além de ter negado o acesso às políticas públicas necessárias para a efetivação do mínimo existencial, a mesma população é criminalizada e tida como presumidamente perigosa para a ordem pública."

O Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, explica Tatto, visa dar visibilidade ao enfrentamento dessa população à discriminação e promover uma ampla conscientização sobre os seus direitos.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros, o coordenador-geral dos Direitos das Populações em Situação de Risco do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Carlos Alberto Ricardo Júnior; a assessora da Pastoral Nacional da População de Rua, Maria Cristina Bove Rollettti; o representante do Instituto Nacional População de Rua, Tomás Henrique de Azevedo Gomes Melo.