Audiência pública, proposta por Dr. Lívio, vai discutir incentivos para a região central tal qual le

Com o tema “Incentivos para o Desenvolvimento da Área Central de Campo Grande”, o vereador Dr. Lívio (PSDB), com apoio da Mesa Diretora da Casa de Leis, propõe uma discussão ampla, nesta sexta-feira, dia 23 de agosto, na Câmara de Vereadores de Campo Grande (MS).

“Temos que estimular o comércio da área central, que sofreu os impactos, ainda que momentâneos, com as obras de revitalização do local. O movimento caiu e os lojistas buscam uma forma de estimular a volta dos consumidores”, disse o vereador após contato com várias entidades de classes.

A proposta, conforme anunciou Dr. Lívio este mês, ao usar a Tribuna da Câmara, já está “rascunhada”, e a ideia é apresentar algumas ações para incentivar o aquecimento das vendas, por meio de um programa específico para a região central, incluindo a região da antiga rodoviária, tal qual o Prodes. “Porém, como isso não nos cabe como legisladores, queremos provocar essa discussão e, com o apoio da Casa, levá-la ao prefeito”, explicou Dr. Lívio.

A audiência pública é ferramenta importante para formalizar o documento, com os apontamentos de várias categorias. Além dos comerciantes da região central, foram convidados representantes de entidades como entidades como Associação Comercial de Campo Grande e Câmara de Dirigentes Lojistas, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomercio), das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e da Finanças e Planejamento e Sindicato dos Empregados no Comércio, da Guarda Municipal, Polícia Militar, Agência Municipal de Trânsito e de construtoras.

Serviço

Audiência Pública - Incentivos para o Desenvolvimento da Área Central de Campo Grande

Data: 23 de agosto, às 9 horas

Local: Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms