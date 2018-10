Educação Aulão do Enem é oferecido gratuitamente por universidade da Capital Ação será realizada no Centro Universitário Anhanguera da avenida Gury Marques

Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa

Estão abertas as inscrições para o Aulão reta final do Enem – redação e matemática, que será realizado nesta quarta (30/10) e quinta-feira (1/11), das 18h30 às 21h, na Anhanguera da avenida Gury Marques, 3.203, bairro Chácara das Mansões, saída para São Paulo. Promovida pelo Centro Universitário, em parceria com o Colégio Refferencial, a ação é aberta à comunidade e os interessados devem realizar a inscrição pelo https://goo.gl/forms/PvbfrZdIweVDze062 e doar 1 kg de alimento não perecível - exceto sal.

Dentre os conteúdos que serão repassados estão: possíveis temas de redação, tipos de texto, conceito e estrutura de texto dissertativo, formas de construir uma tese, estratégias de proposta de intervenção e várias outras competências necessárias para produzir um texto nota mil. As orientações serão repassadas pelas professoras Jane Mari Paim, graduada em Letras, Jornalismo e Direito, e mestre em Educação; e Lorhaine Felipe do Amaral, graduada em Letras e especialista em Linguística.

Na matemática, o professor de cursinho pré-vestibular Henrique Zakimi relembra os ensinamentos de geometria espacial, probabilidade e dicas de funções (de primeiro e segundo grau, exponencial e logaritmo). Já o mestre em Educação matemática e professor da Anhanguera, Edivagner Souza dos Santos, conduz o aulão sobre geometria plana, progressão e matemática financeira.

A diretora do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Marlucy Xavier, explica que a iniciativa impacta positivamente na educação dos futuros universitários. "Além de disponibilizar conhecimento revisando duas áreas de grande peso na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, queremos contribuir para o bom desempenho dos candidatos trabalhando, também, com o desenvolvimento da autoconfiança para esse dia tão decisivo", complementa a diretora.

São cerca de 300 vagas disponíveis para a revisão. Além do aulão presencial, os estudantes contam com o Trilha do Enem (https://www.trilhadoenem.com.br), plataforma online, totalmente gratuita, que apoia o aprimoramento e o aprendizado por meio de simulados e estudo personalizados. Este ano, o Enem será realizado em dois domingos consecutivos: nos dias 4 e 11 de novembro.

SERVIÇO

Anhanguera | Aulão de Redação Enem

Data: 31 de outubro e 1º de novembro

Horário: das 18h30 às 21h

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Avenida Gury Marques, 3.203, bairro Chácara das Mansões – saída para SP

Informações: (67) 3345-6140

Inscrições: https://goo.gl/forms/PvbfrZdIweVDze062.