Aulas da especializaÃ§Ã£o em Direito Processual Civil iniciam-se nesta sexta-feira

UCDB Aulas da especialização em Direito Processual Civil iniciam-se nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (22) e sábado (23), iniciam-se as aulas do curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil novo CPC, promovido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A especialização será aberta pela disciplina “Normas processuais e função jurisdicional”, ministrada pelo professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) Dr. Cássio Scarpinella Bueno.

Com a carga horária de 360 horas/aula, o curso inclui cinco módulos compostos por 34 disciplinas que vem para proporcionar aos alunos uma visão abrangente e atualizada do Direito Processual Civil. Sob coordenação do professor Dr. Luiz Henrique Volpe Camargo, as aulas da especialização serão realizadas quinzenalmente, nas sexta-feira, das 18h45 às 22h, e no sábado, das 7h45 às 12h30, na UCDB Centro — Rua Barão do Rio Branco, número 1811.

Os interessados em cursar a especialização ainda podem ingressar nesta turma, basta inscrever-se mediante uma taxa de inscrição somada ao pagamento da matrícula. Nas parcelas seguintes, egressos da UCDB possuem desconto de 25% no valor previsto. Saiba mais detalhes por meio dos números (67) 3312-3522 ou (67) 3312-3901 ou acesse www.ucdb.br/pos.