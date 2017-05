Marketing e Propaganda Aulas da pós em Administração de Marketing e Propaganda começam nesta sexta

As aulas da pós-graduação em Administração de Marketing e Propaganda oferecidas pelo Programa de Pós Graduação Lato Sensu Presencial da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) tem início nesta sexta-feira (19), das 19h às 22h20, e também no sábado (20), das 7h às 13h20, na UCDB Centro, localizada à Rua Barão do Rio Branco, nº 1811.

A pós-graduação é coordenada pela professora Dra. Claudia Mara Stapani Ruas, e tem como público alvo graduados nos cursos de Administração e Comunicação. O intuito é contribuir para a aquisição de referencial teórico na área de marketing e comunicação. São 30 vagas disponíveis e a carga horária de 372 horas.

Inscrições ainda podem ser feitas por meio do site da UCDB (www.ucdb.br/pos). Taxa para inscrição no curso é de R$ 30 e o valor da matrícula é de R$ 383. O investimento na qualificação é de 20 parcelas de R$ 206,40 para egressos da UCDB e 20 parcelas de R$ 383,00 para não egressos.

Os documentos necessários para a realização do curso são: foto 3x4, cópia do CPF, cópia do RG, cópia do comprovante de residência, certidão de casamento (caso a alteração do nome não conste no do documento pessoal), declaração de conclusão de curso, cópia autenticada do diploma de graduação (frente e verso) e curriculum vitae. Mais informações a respeito dos cursos de Pós-Graduação podem ser obtidas pelo número (67) 3312-3900.