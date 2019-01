INÍCIO DAS AULAS Aulas de escolas municipais começam dia 07 e estaduais em duas datas Para designados no dia 09, aulas da rede

estadual começam segunda-feira

Os pais devem ficar atentos com efetivação da matrícula Foto: Reprodução/Web

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (SED), as aulas estaduais começarão para alunos já designados no dia 18 de fevereiro. Acontece que os pais estão confusos com a divisão entre alunos de 1ª e 2ª fase.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Educação, que explicou de forma detalhada a divisão. Foi divulgado no dia 09 de janeiro a primeira lista de nomes de alunos designados, as escolas da rede estadual, esses começam a estudar dia 18.

No entanto, há uma segunda fase, que foi realizada entre os dias 10 e 16 de janeiro, esses alunos devem começar a estudar depois do dia 20, data em que será divulgada a lista de designação às escolas.



Os pais devem ficar atentos com efetivação da matrícula, levando os documentos necessários às escolas, outra indicação da Secretaria é para os pais se atentarem a solicitação do passe do estudante, para isso os responsáveis devem ir até a escola.

Na rede municipal de ensino, as aulas começarão simultaneamente no dia 07 de fevereiro, foi o que informou o secretariado da rede municipal.