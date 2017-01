Educação Aulas na rede estadual voltam em fevereiro na Capital e no interior

O ano de 2017 na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul tem dois calendários letivos. Em Campo Grande, a volta às aulas está marcada para o dia 13 de fevereiro. Já nas cidades do interior, o retorno às escolas é opcional, podendo ser 13 ou 20 do mesmo mês. Nesse caso, as escolas estaduais devem articular com as redes municipais de ensino o retorno das aulas, considerando o transporte escolar de alunos.

A resolução do calendário escolar para colégios da Rede Estadual foi publicada pela Secretaria de Estado de Educação (SED) no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) do dia 2 de dezembro de 2016. No documento, a SED explica os dois tipos de calendário.

O primeiro determina o início do ano letivo em 6 de fevereiro, com a semana pedagógica, apenas para professores. Uma semana depois, no dia 13 de fevereiro, começas as aulas com alunos. A segunda opção do calendário escolar define o início do ano letivo em 13 de fevereiro, com a semana pedagógica para os educadores. Nesse cronograma, os estudantes voltam às escolas no dia 20 de fevereiro, uma semana depois dos professores.

Segundo a governadora em exercício Rose Modesto, as cidades do interior têm duas opções de início do ano letivo devido ao transporte escolar, que deve iniciar ao mesmo tempo para alunos do município e do Estado. Rose afirmou que o calendário proposto pela SED foi discutido e aceito pela Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) e pela Associação dos Municípios do Estado (Assomasul).

Nesse ano, as duas opções de calendários têm 200 dias letivos e quatro dias de exames finais. A Resolução do Calendário Escolar com todos os detalhes pode ser conferida aqui.