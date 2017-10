R$ 3,55 Aumento de tarifa de ônibus não será maior que a inflação, afirma Marquinhos "Porque cobrando o ISS, aumenta a tarifa. Uma coisa eu garanto, o reajuste será menor do que foi aplicado"

Reajuste da tarifa de ônibus - atualmente em R$ 3,55 - é inevitável, afirmou o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), nesta sexta-feira (27). No entanto, o chefe do Executivo afirma que o acréscimo não será maior que a inflação.

"Reajuste contratual vai ter", afirmou nesta sexta-feira, (27), quando questionado sobre a isenção do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) ao Consórcio Guaicurus, detentor do serviço de transporte público na Capital, sancionado hoje na edição do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Com a medida a prefeitura deixa de arrecadar R$ 700 mil por mês, conforme a própria em texto enviado à Câmara Municipal, que aprovou a medida. A nova isenção será de três meses, mas uma lei já prevê que a renúncia pode ser ampliada por três anos.

O gestor municipal Marquinhos Trad explica que, sem a isenção, o preço da passagem poderia subir ainda mais. No entanto, o reajuste previsto no contrato é obrigatório."Porque cobrando o ISS, aumenta a tarifa. Uma coisa eu garanto, o reajuste será menor do que foi aplicado". A gestão passada aplicou 9,23%.

Sobre o percentual de acréscimo, ainda está com a concessionária, que vai elaborar um pedido e submetê-lo à prefeitura de Campo Grande. (Com assessoria).