Cultura Autódromo da Capital recebe Copa Truck Centro-Oeste neste domingo "A competição dará início a uma série de festividades que marcam os 119 anos de Campo Grande"

Campo Grande recebe neste domingo (29) a primeira etapa Copa Truck Centro-Oeste, a partir das 8 horas, no Autódromo Internacional de Campo Grande, que voltou a ser cenário das grandes competições esportivas. Ao todo, 24 caminhões serão a atração da prova que tem treinos na sexta-feira e no sábado.

A competição dará início a uma série de festividades que marcam os 119 anos de Campo Grande, comemorado no dia 26 de agosto, e volta a receber a categoria pela segunda vez, após constar no calendário da temporada de 2017. No domingo, a competição define finalistas que seguem para Goiânia, onde será a disputa final da Copa Truck.

No ano passado o evento reuniu 7 mil pessoas e para este ano espera-se um número maior. “Com provas nacionais voltando a Campo Grande vamos ter 30 dias de grandes eventos de velocidade na Capital, iniciando pela Copa Truck, depois Fórmula Vee e na sequência a prova da Stock Car. Desta maneira, a expectativa é que tenhamos mais público prestigiando essas ações”, disse o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Autódromo

Com 3.588 metros de pista, 28 boxes, camarotes e curvas sinuosas, o Autódromo Internacional de Campo Grande recebeu limpeza e manutenção com corte de gramas, poda de árvores, pintura dos pneus, revitalização na iluminação e serviços na pista.

Programação



Sexta-feira, 27 de julho:

12h00 – 12h30: CLA 45 AMG CUP – Treino Livre 1

12h35 – 13h05: C250 CUP – Treino Livre 1

13h15 – 14h15: Copa Truck – Treino Livre 1

14h25 – 14h55: CLA 45 AMG CUP – Treino Livre 2

15h00 – 15h30: C250 CUP – Treino Livre 2

15h40 – 16h40: Copa Truck – Treino Livre 2

16h50 – 17h30: CLA 45 AMG CUP/C250 CUP – Treino Livre 3

Sábado, 28 de julho:

09h00 – 10h00: Copa Truck – Treino Livre 3

10h10 – 10h40: CLA 45 AMG CUP – Treino Livre 4

10h50 – 11h20: C250 CUP – Treino Livre 4

11h30 – 12h10: CLA 45 AMG CUP/C250 CUP – Treino Livre 5

12h20 – 13h50: Copa Truck – Classificação (13h20 de Brasília)

14h00 – 14h20: CLA 45 AMG CUP – Classificação (15h de Brasília)

14h25 – 14h45: C250 CUP – Classificação

Domingo, 29 de julho:

07h45 – 08h00: CLA 45 AMG CUP/C250 CUP – Warm Up

08h05 – 08h20: Copa Truck – Warm Up

09h28 – 10h15: Mercedes-Benz Challenge – Corrida (10h28 de Brasília)

10h30 – 11h30: Visitação aos Boxes

12h05 – 12h30: Copa Truck – Corrida 1 (13h05 de Brasília)

12h46 -13h11: Copa Truck – Corrida 2 (13h46 de Brasília).