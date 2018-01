"Chocante" Autor de foto tirada durante Reveillon diz que só falará à imprensa depois que identificar criança "Mais de 30 mil reações e pouco mais de 8 mil compartilhamentos. Os comentários do registro ficaram divididos entre positivos e negativos"

O fotógrafo está a procura deste menino. Foto: Lucas Landau/2018/Reprodução

A foto de uma criança na praia de Copacabana acompanhando a queima de fogos, feita pelo fotógrafo Lucas Landau, viralizou mais do que ele próprio esperava. No Facebook, até o momento desta publicação, a foto tinha mais de 30 mil reações e pouco mais de 8 mil compartilhamentos. Além disso, os comentários do registro ficaram divididos entre positivos e negativos.

O autor da foto tirada durante Reveillon diz que só falará à imprensa depois que identificar criança . Além disso, os comentários do registro ficaram divididos entre positivos e negativos.

A reportagem do Jornal online O POVO entrou em contato com Landau, que agradeceu o interesse, mas disse não queria conceder entrevista até encontrar o menino e os responsáveis. "Espero que compreenda, a foto tomou uma proporção gigantesca", se justificou, mas assegurou que "caso eu os encontre, voltamos a falar, pode ser?", propôs.

O encontro entre fotógrafo e fotografado esbarra em um empecilho. Devido ao barulho da queima dos fogos, Landau só conseguiu escutar a idade do garoto - nove anos -, mas não o seu nome.