Prof. João Rocha Autoridades maçônicas recebem títulos de Visitante Ilustre por proposição do Prof. João Rocha

Autoridades maçônicas que estiveram em Campo Grande no último final de semana foram agracidas, por proposião dos vereadores Prof. João Rocha e William Maksoud, com o Título de Visitante Ilustre da cidade. Eles passaram pela Capital para comemorar os 40 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil – Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu nos dias 5 e 6 de abril, com homenagem ao Procurador de Estado “in memoriam” que denomina o nome do Templo Maçônico, Fadel Tajher Iunes.

“Que possamos comemorar efusivamente os 40 anos de instalação do Grande Oriente do Brasil em Mato Grosso do Sul, quando lembramos o saudoso irmão Fadel, e que possamos continuar fazendo e cumprindo a missão da verdadeira maçonaria em Campo Grande. Somos homens livres e de bons costumes para praticar o bem de forma universal. Esperamos, cada dia mais unidos, cumprir a missão da família maçônica”, discursou o presidente da Câmara Municipal, vereador Prof. João Rocha, durante a solenidade.

A homenagem foi conferida por meio do Projeto de Decreto Legislativo Nº 1.948/19, aprovado durante a sessão da última quinta-feira. Os títulos foram concedidos para Múcio Bonifácio Guimarães, Soberano Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil; Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, atual presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa Maçônica; Antônio Francisco Passos, Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil - Mato Grosso; Luiz Rodrigo Larson Carstens, Grão-Mestre Estadual do Paraná; Adalberto Aluizio Eyng, Grão Mestre Estadual de Santa Catarina; Amaury Neves Marinho, Grão Mestre Estadual do Ceará; Paulo Ornilo Barreto de Oliveira, Grão Mestre Estadual de Pernambuco; Ney Inocêncio dos Santos, Primaz do Rito Brasileiro; Ronald Gonzales Sanches, Vice Grão-Mestre do Paraguai; Sérgio Rupert, Maçom, Membro do Grande Oriente do Brasil; José Teruo Mizuno, Secretário de Relações Interiores, Supremo Conclave do Rito Brasileiro; Antonio Carlos Barbosa Ramos, membro do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito; Ezequiel Luiz de Oliveira Filho, membro do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito; e Francisco Ribeiro da Silva, membro do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito.

“Nosso saudoso Fadel foi um homem que plantou a semente em Mato Grosso do Sul. Hoje, colhemos o fruto. Parabéns a família maçônica, parabéns aos meus irmãos que ajudaram a fazer esse trabalho. O nosso mais profundo agradecimento à Câmara de Vereadores, por ter concedido esses títuilos aos irmãos de fora. Eles vão levar a gratidão de Campo Grande. Obrigado, irmão João Rocha, que tem nos dado todo o apoio”, discursou o Grão-Mestre Estadual, Benilo Allegretti.