CHAPADÃO DO SUL Avião agricola cai e piloto de 41 anos morre Aeronave tinha como destino Juara (MT) e caiu 10 km depois de decolar

Um avião comercial Prefixo PP- SFJ, foi encontrada caído na manhã desta segunda-feira (10) em uma lavoura de soja, da fazenda do Bim Gasparelli, em Chapadão do Sul. As informações são do portal 'O Correio News'.

O avião decolou por volta das 10 horas de domingo, de um aeroporto em uma propriedade rural, com destino a Juara (MT) e cerca de 10 km da pista caiu, provocando a morte de Gilsimar Ferreira Freitas, 41 anos, que tem familiares em Cassilândia e Fernandópolis.

Segundo informações de um familairt, Gilsimar deveria ter pousado em Costa Rica, antes de seguir viagem para a fazenda no Mato Grosso em que ele é gerente.

Como ele não apareceu, nesta manhã ele decolou com seu avião e ao sobrevoou ar rota, localizou os destroço do avião.

Informações é que a vitima estava no sábado em Chapadão do Sul, visitando amigos e na manhã do domingo, seguiu de viagem.

Há relato que o mesmo fez um sobrevoou na pista de tiros na fazenda Campo Bom, onde seus amigos participavam de um torneio. Algumas pessoas chegara até relatar que o motor apresentavam um barulho estranho.

O primo da vitima também afirmou que ele tomava alguns remédios e não descarta ele ter apagado durante o voo, pelas circunstancia da queda do avião.

Bombeiros e as polícias civil e militar que aguarda agora a pericia para retirada do corpo da vitima.