São Gabriel do Oeste Avião agrícola cai em lavoura e fica destruído; piloto ficou ferido São três quedas no Estado nas últimas semanas

Outra aeronave foi encontrada destruída em Mato Grosso do Sul, a segunda em um período de 24h. Dessa vez, em São Gabriel do Oeste, uma pane no motor causou a queda do avião agrícola, em uma plantação de soja, na área rural da cidade. O acidente teria acontecido na tarde de ontem (10) e o piloto, identificado como Anderson Dias, ficou ferido.

De acordo com o site Coxim Agora, Anderson havia acabado de pulverizar a plantação e se preparava para pousar quando, há 500 metros da pista de pouso, em uma manobra de conversão, o piloto percebeu a pane e tentou aterrissar no meio da plantação, mas sem sucesso.

A aeronave, com prefixo PT-UUE, se arrastou por 95 metros, colidindo em morros de terra e abrindo uma cratera no meio na lavoura até parar de cabeça para baixo.

Um morador de uma propriedade vizinha viu a queda e foi até o avião socorrê-lo. O piloto sofre vários ferimentos e foi levado até o Hospital de São Gabriel do Oeste, onde permanece em observação, não correndo risco de morte.

Peritos da Delegacia Regional de Coxim foram ao local, que ficou isolado até a chegada de equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A aeronave ficou destruída.

SEGUNDO CASO EM POUCAS HORAS

Um avião comercial foi encontrado caído na manhã de ontem (10) em uma lavoura de soja, da fazenda do Bim Gasparelli, em Chapadão do Sul. As informações são do portal 'O Correio News'.