Estupro Avô denuncia e homem é preso por estuprar jovem de 19 anos

Na manhã deste domingo, dia 13 de outubro, um homem de 37 anos foi preso em flagrante por estupro, na cidade de Inocência, cidade localizada na região Leste do Estado. Segundo o site Midiamax, o avô da vítima fez a denúncia e acionou a Polícia Militar após descobrir o crime.

Conforme as informações policiais, por volta das 7 horas uma equipe da PM foi até a fazenda onde ocorreu o crime, que fica a aproximadamente 30 quilômetros da cidade. No local eles conversaram com o avô da jovem de 19 anos e ele revelou que o agressor, de 37 anos, estaria estuprando a vítima.

Os policiais encontraram a jovem e ela contou que além do abuso, foi ameaçada de morte pelo autor caso fosse embora da fazenda. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município e o homem detido em flagrante.