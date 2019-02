Investimentos Azambuja diz que investimentos em rodovias e portos são prioridades Modernização do setor é atrativo para novas empresas

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, afirmou durante agenda realizada nesta sexta-feira (8), que as prioridades negociadas junto ao governo federal neste momento dizem respeito a investimentos nas rodovias e a construção dos portos, como o de Porto Murtinho.

Conforme relatado pelo chefe do Executivo Estadual, no dia 21 de fevereiro está confirmada uma reunião em Brasília (DF), com quatro governadores, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e o ministro dos transportes, Tarcisio Gomes de Freitas.

"Um dos assuntos em discussão será a concessão da BR-163, pois, é a principal rodovia de nosso estado e do Mato Grosso. Em Goiás, a atenção é para BR-060, que também apresenta problemas. O que todos nós queremos (governadores) é a retomada dos investimentos nestas estradas", detalha Azambuja.

O governador reforça ainda, que as parcerias públicas privadas serão fundamentais para agilizar a construção do porto em Murtinho, visto que o entorno necessitará de saneamento, rodovias e infraestrutura básica.

"No momento estas são as questões prioritárias, mas estamos buscando investidores interessados em montar empreendimentos no Estado. Temos a nosso favor uma das leis de incentivos fiscais mais moderna do País", pontua.

REPRESENTAÇÃO

Sobre a nomeação do ex-senador, Pedro Chaves, junto a representação do governo do Estado, na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Azambuja reforçou que será importante para Mato Grosso do Sul.

"O Pedro será a pessoa com contato direto com o governo federal, ministérios e setor empresarial. Ele atende todas exigências para o cargo, pela bagagem política e expertize técnica", observa.

*Colaborou Maressa Mendonça