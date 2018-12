Salário Azambuja passa a doar metade de seu salário a entidades assistenciais Decreto prevê que Ongs credenciadas se revezem no recebimento de R$ 15 mil nos próximos 4 anos

A partir de janeiro de 2019, metade do salário do governador reeleito Reinaldo Azambuja (PSDB) começa a ser encaminhado para entidades assistenciais de Mato Grosso do Sul. Antes, o dinheiro ficava no caixa do governo, e agora o valor de R$ 15 mil deve ser revezado entre Ongs (Organizações Não Governamentais) cadastradas.

O credenciamento ainda não foi aberto, mas o decreto que determina as doações já foi assinado. Hoje, o salário do governador é de R$ 30.471,11.

“Dessa vez vamos inovar, abrir mão de 50% dos vencimentos para entidade assistencial, durante 48 meses que se seguem, para valorizar as que fazem um bom trabalho de serviço social ao estado”, afirmou durante coletiva de imprensa na Governadoria, nesta quinta-feira (13), adicionando que o valor exato ainda deve ser fixado pela Assembleia Legislativa.

A diplomação de Azambuja acontece nesta sexta-feira (14), no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Serão diplomados o vice Murilo Zauith, 24 deputados estaduais, 8 federais e 2 senadores.