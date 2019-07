Casagrande Baby do Brasil revela que vício de Casagrande era o ‘demônio’ Cantora conta que fez 'quebra de maldição' para livrar o então namorado das drogas

Baby do Brasil relembrou em entrevista ao TV Fama, da Rede TV, o namoro com o comentarista esportivo e ex-jogadro de futebol Walter Casagrande e revelou que foi uma peça fundamental para que ele se libertasse do vício das drogas. Durante o relacionamento (o casal ficou junto por sete meses, de agosto de 2016 a março de 2017), ela, que é evangélica, lembra que o levou para a igreja e que fez “quebra de maldição” junto com ele.

“No Rio de Janeiro, nas época das Olimpíadas, ele me falou que aquele foi o momento que ele podia ter caído. E foi ali que a gente estava conversando muito sobre todas as passagens das escrituras sagrada, e ele me perguntava como era a influência do demônio, se era um surto ou não… Então, eu fui mostrando para ele que quando a gente abre a brecha para o mundo espiritual, realmente o lado maligno se materializa e é real. Existe uma linha até onde você está só delirando e até onde você abriu para entrar a parte maligna e negativa. A gente fez quebra de maldição, que foi uma consciência para ele de que ele tinha que está realmente aliançado com Cristo para ele fechar todas as brechas”, contou Baby em entrevista ao programa “TV Fama”. “A minha importância com ele foi super matrix”, completou.

A cantora afirma que segue solteira e que tem uma ótima relação com Casagrande. “A gente é super amigo. O Casão é uma pessoa super querida, um vencedor, um vitorioso, que tem esse causa tão linda e essa missão de mostrar para todo mundo que teve esse problema de drogas, mas tão barra pesada como ele teve, e como é possível sair de tudo isso e andar com suas próprias pernas novamente. E isso é muito importante. E o admiro demais”.