Acidente Bafômetro dá negativo para motorista envolvida em acidente com morte Vítima estava indo em casa buscar a chave do serviço; o idoso tinha problemas de audição

A motorista do Volkswagen Up envolvida no atropelamento que resultou na morte do idoso José Teodoro da Costa, 82, no fim da manhã desta quinta-feira (9), foi submetida ao teste do bafômetro e será conduzida à delegacia para prestar depoimento. O resultado do teste deu negativo para uso de bebidas alcoólicas.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia, na Rua Hipódromo, quase esquina com a Avenida Manoel da Costa Lima, no Bairro Piratininga. Segundo apurado pela reportagem, a vítima voltava em casa para buscar a chave da chácara onde trabalha, quando acabou sendo atropelada.

Equipe da Polícia Civil esteve no local, assim como do Corpo de Bombeiros, perícia e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Conforme o delegado Rafael Kenji, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, uma testemunha afirmou ter visto o momento em que a vítima atravessou à frente do carro.

Como a motorista, não identificada, permaneceu no local e comprovou não ter ingerido bebidas alcoólicas, ela prestará depoimento na delegacia e liberada em seguida. Marcas de sangue no para-choque e o para-brisas estilhaçado indicam a força do impacto.

O filho, identificado como Juarez Teodoro Costa, explicou que o senhor trabalhava cuidando de um sítio na rua debaixo e que havia esquecido a chave em casa e por isso voltou para pegar o objeto e fechar o portão do terreno. Segundo ele, o pai tinha problemas de audição e usava uma bicicleta vermelha no momento do acidente.