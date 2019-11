Nova Lima Bairro Nova Lima recebe grande ação social com serviços gratuitos no sábado

Bairro Nova Lima recebe no dia 30 de novembro a Ação Social “Gente Que Faz”, que oferecerá diversos serviços gratuitos à população nas áreas de Saúde e Jurídica, bem como corte de cabelo masculino. Haverá atendimentos do Conselho Tutelar, Energisa, Águas Guariroba, Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) e Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), entre outros. A ação será das 8h às 12h30, na Igreja Nossa Senhora das Graças. O endereço é rua Henrique Barbosa Martins, nº 875.

Entre os atendimentos de saúde haverá exames de glicemia, pressão arterial, orientações nutricional e odontológica. Para quem vai fazer o exame de glicemia é importante estar em jejum, ou seja, tomar apenas água. No dia, será possível também agendar horário para consultas gratuitas com oftalmologista para usuários de óculos. A Funsat estará com Balcão de Empregos. Os interessados deverão levar RG, CPF e Carteira de Trabalho para pleitear as vagas. Além disso, terá recreação para as crianças. Também serão oferecidas outras atividades a serem confirmadas por parceiros a fim de contribuir com a população do Bairro Nova Lima, que chega a 35,5 mil habitantes.

A ação é promovida por meio de parceria entre o Projeto Rondon, Anhanguera-Uniderp, empresários voluntários, Paróquia Nossa Senhora das Graças e o policial federal e vereador André Salineiro. O Projeto Rondon atua há 52 anos possibilitando que jovens acadêmicos exercitem seu conhecimento teórico junto às comunidades que necessitam.

PARCEIROS

Também são voluntários a Ótica Super Visão, Drogaria São Leopoldo, Supermercados Mister Júnior, Dale Sorvetes, Unicesumar, Ekobox Locacoes, Naturally Sorvetes, Barbearia Stilo Enzo, Academia Quality, Morada Petshop, Grazi Kids Moda Masculina Infantil, Casarão Material de Construção, Mini Mercado Pimenta, Farmácia Santa Izabel, Rádio Hora, Seu Chico Barber Shop, Luna Contabilidade, Divas Store, Mara Areco Corretora de Imóveis, Lojas Ana Lu, Corpo de Bombeiros Militar de MS, Guarda Civil Metropolitana, Solurb Soluções Ambientais, Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul), Segov (Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).