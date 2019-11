João César Mattogrosso Bairros da Capital recebem melhorias a partir das solicitações do vereador João César Mattogrosso

Em constante atendimento à população de Campo Grande, o trabalho do vereador João César Mattogrosso (PSDB) tem gerado resultados satisfatórios para os munícipes. Após receber diversas solicitações, o vereador tem atuado intensamente no legislativo, cobrando providências do Executivo Municipal.

Nesta semana demandas de iluminação, manutenção de vazamentos, cascalhamento, patrolamente e compactação e sinalização de trânsito foram atendidas. Os reparos na iluminação ocorreram na Avenida dos Crisântemos, no Lar do Trabalhador; Rua Izalda Ourique de Oliveira, no Carandá Bosque; Rua Quintino Bocaiúva, no Jardim Paulista e Rua Araguaçu, no Núcleo Industrial.

Além disso, no bairro Coophasul foram sanados dois vazamentos na Rua Pedro Balduino da Silva. Já para o trânsito, os atendimentos ocorreram no bairro Tiradentes, contemplando a Avenida Tiradentes, em frente ao Centro Estadual de Educação Especial e Inclusiva, foi implantada uma faixa de pedestre e alertas para redução da velocidade.

Outro destaque foi o início do cascalhamento, patrolamento e compactação das ruas dos bairros Nossa Senhora Aparecida e Bosque da Saúde. Pelas redes sociais, os moradores destacaram o compromisso que o vereador assumiu e que está cumprindo ao atender esta reivindicação.

“Nossos encaminhamentos estão se convertendo em benefícios para nossa comunidade, reflexo de um trabalho feito com seriedade e comprometimento com a população. E a luta continua, pois ainda há muitas demandas e o nosso trabalho nos bairros não para”, destaca o autor das indicações, vereador João César Mattogrosso.

CHAMA O JOÃO! - Para chamar o vereador João César Mattogrosso basta entrar em contato pelo facebook ou instagram (@jcmattogrosso) ou pelo WhatsApp (67) 99904-4045. O aplicativo “CHAMAOJOAO” também está disponível gratuitamente na Play e App Store, onde a população pode fazer indicações e solicitar a presença do parlamentar.