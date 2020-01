TROCA DE CABOS Bairros podem ficar sem energia entre 9 e 15 de janeiro na Capital Veja se o seu bairro está entre os bairros que poderá ter energia interrompida para manutenção

Foto: Divulgação

De hoje (9) até a próxima quarta-feira (15), Campo Grande e várias cidades do interior estarão recebendo manutenção no sistema elétrico. A informação foi repassada pela empresa de serviços elétricos em Mato Grosso do Sul, Energisa. A empresa detém o exercício do serviço nos 74 municípios sul-mato-grossenses. E informa aos clientes que alguns deles, em casos que forem necessários, por critérios técnicos, terão a energia interrompida.

De acordo com a empresa, o procedimento e comunicado anteriormente por vários canais ao consumidor. “Avisamos por meio de cartas enviadas ao cliente, veículos de grande circulação, além de internet. Deixamos tudo muito explicado, caso seja necessário o desligamento da rede para manutenção”, explicou a empresa ao MS Notícias.

Ainda segundo a Energisa, essas manutenções sempre ocorreram, o diferencial é que agora, a empresa comunica ao consumidor de forma a esclarecer o porquê da ausência da rede.

Além de troca de fios, de acordo com a empresa, serão feitas às instalações de equipamentos mais modernos e ampliação da rede. “Esse trabalho compreende desde o deslocamento e a substituição dos postes, fios e cabos de média e baixa tensão, como limpeza de faixa, substituição de cruzetas, até à instalação de equipamentos mais modernos e ampliação da rede”, explica o gerente do Departamento da Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa, Rodolfo Acialdi Pinheiro,.

O cronograma das manutenções preventivas na rede é divulgado por meio dos canais oficiais de atendimento, e também por outros meios, como os carros de som e veículos de comunicação de grande circulação, além do envio de cartas aos clientes.

A agenda de desligamentos programados pode ser consultada no site da Energisa encontrado aqui, pelo aplicativo Energisa ON e ainda pelo 0800 722 7272.

CRONOGRAMA

Campo Grande

10 Jan (sexta-feira) - Bairro Pioneiros - Rua Joaquim Alves Pereira, esquina com Rua Barão de Itapetininga e imediações - das 8h30 às 12h30. 10 Jan (sexta-feira) - Conjunto Aero Rancho - Rua Onze de Outubro com Rua João Azuaga e imediações e Bairro Cabreúva e na Rua da Divisão com Rua Santa Quitéria e imediações - entre 9h e 15h. 11 Jan (sábado) - Parque Residencial Rita Vieira - Rua Padre João Delfino com Rua Camaru e imediações - entre 8h e 14h. 12 Jan (domingo) - Vila Glória - Avenida Fernando Correa da Costa com Rua Treze de Maio e imediações - entre 8h30 e 14h30. 14 Jan (terça-feira) - Bairro Tiradentes - Rua dos Servidores Públicos com Travessa dos Bombeiros e imediações - entre 8h30 e 12h. 14 Jan (terça-feira) - Sítio Santa Clara e imediações - entre 9h e 15h. 14 Jan (terça-feira) - Mata do Segredo - Rua Albatroz com Rua Nebrasca e imediações - entre 14h e 17h30. 15 Jan (quarta-feira) - Chácara dos Poderes - Rua Acrópoles com Rua Barra Bonita e imediações - entre 8h30 e 14h30.

Interior