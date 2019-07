CLIMA Baixas temperaturas disputam espaço com o Sol nessa terça-feira em MS Confira como fica o clima para hoje (09) na Capital e regiões no interior

Vista sobre ponte na Avenida Ernesto Geisel em Campo Grande Foto: Tero Queiroz

Após semana fria, as regiões baixas de Mato Grosso do Sul, já registram aumento nas temperaturas nessa terça-feira (09), em Campo Grande, a manhã tem mínimas de 12°C e máxima de até 28°C, segundo o Clima Tempo.

No geral, em todo MS, o sol aparece forte desde cedo e à tarde esquenta. Os índices de umidade do ar ficarão baixos. Não há previsão de chuva.

Na Grande Dourados, o dia é ensolarado sem nuvens, à noite terá tempo aberto ainda sem nuvens. A mínima no município é de 10°C e máxima de 27°C.

Na cidade fronteiriça de Ponta Porã, o dia começou com mínimas de 9°C e a máxima por lá não passa dos 24°C. O sol também deve aparecer o dia todo, céu permanece limpo, sem previsões de chuva.

Fátima do Sul terá mínimas de 12°C e máxima de até 27°C. Os municípios de Amambai, Rio Brilhante e Naviraí aparecem com as mesmas previsões. Sol dia todo, céu limpo e sem previsão de chuva.

São Gabriel do Oeste, poderá ser o município e levar como região mais quente do Estado nessa terça-feira. Conforme o clima tempo, o município e região deve ter mínimas de 13°C e máximas de até 31°C. Por lá, o tempo será parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva.

Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, a máxima poderá chegar aos 30°C, essas regiões tiveram mínimas de 14°C no início do dia. Não há previsão de chuva.