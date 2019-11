Alerta no Pantanal Baixo nível já ameaça navegação Praticante todos os rios da bacia do Pantanal estão com volume de água abaixo do normal

Nivel do Rio Paraguai é o menor em 22 anos Foto: Divulgação

Em Porto Murtinho Mato Grosso do Sul o nível do rio Paraguai é de 2.37 metros, segundo o Sargento Cesar da agência fluvial esse nível ocorreu há 22 anos. É o mais baixo nível de água no rio Paraguai dos últimos 22 anos, decorrente das poucos chuvas em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. esta foi uma informação postada pelo secretrario de Produção do Governo do Estado Jaime Verruck.

Esse baixo nível também está sendo registrado na região de Forte Coimbra, e já surgem muitos bancos de areia prejudicando considerável a navegação sendo que já começam a serem solicitadas consultas a Marinha em Corumbá para verificar as condições de navegabilidade . Os rios menores (riachos)de Bela Vista na região do Piri estão totalmente secos. Moradores da região falaram que nunca viram ocorrer isso. O Apa também está bem abaixo do considerado normal