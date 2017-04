Imposto de Renda Balanço revela que mais de 17 milhões de pessoas já entregaram declaração

A quatro dias do fim do prazo de entrega do Imposto de Renda 2017, que termina nesta sexta-feira, às 23h59, cerca de mais de 17 milhões (17.087.623) de contribuintes já entregaram suas declarações. A expectativa da Receita Federal é que 28,3 milhões de pessoas entreguem o documento.

O valor mínimo para quem só entrega depois suas contas é de no mínimo R$ 165,74, mas pode chegar no máximo a 20% do imposto devido.