EDUCAÇÃO Bancada Federal de MS conquista R$ 577 mil para UFGD No total, já são mais de R$ 2 milhões de recursos federais para o ensino universitário no Estado

Foto: Reprodução

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad (PSD), recebeu o comunicado de que a União vai liberar R$ 577.813,00 de recursos para Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). “Essa é mais uma solicitação dos deputados e senadores do nosso Estado que é autorizada nesta semana”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Na última terça-feira, o Governo Federal autorizou a liberação de R$ 1,5 milhão de reais à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). No total, já são R$ 2.077.813,00 de recursos federais para o ensino universitário no Estado. “Com o nosso trabalho em Brasília, conseguimos a liberação dessas verbas dentro do orçamento das universidades”, explicou o coordenador da bancada, senador Nelsinho Trad.

O reitor da UFMS, Marcelo Augusto Santos Turine, informou que esse valor será utilizado para a criação da Fábrica de Software, da Faculdade de Computação e para o estudo de viabilidade para a implantação do parque tecnológico em bioeconomia em Mato Grosso do Sul.

PORTO MURTINHO

O Fundo Nacional de Educação, por intervenção do senador Nelsinho Trad, também liberou R$ 30.510,00 para o município de Porto Murtinho para conclusão da obra da escola em indígena na Aldeia Córrego do Ouro. “Essa escola já está com 50% das obras concluídas”, comentou o senador Nelsinho Trad.